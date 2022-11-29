Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin)Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT persone

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin)Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır."