banner596

Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır."

Ekonomi 29.11.2022, 18:33
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır."

Yorumlar (0)