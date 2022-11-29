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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır."
Ekonomi 29.11.2022, 18:33
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: "(Sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin) Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır."