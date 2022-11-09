Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde araştırma başlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun 2023 asgari ücret ile ilgili beklentilerini tespit etmek için bir araştırma başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesinde, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de içeren araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.