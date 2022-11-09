Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı asgari ücret beklentilerine yönelik küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de içeren bir anket çalışması başlattı. Anket sonuçlarının Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.