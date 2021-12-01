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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması
Ekonomi 01.12.2021, 14:35
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den asgari ücret açıklaması