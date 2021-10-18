banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin."

Ekonomi 18.10.2021, 12:28
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin."

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2