Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:"Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin."