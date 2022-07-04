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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."

Ekonomi 04.07.2022, 15:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 42’lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."

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