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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."
Ekonomi 04.07.2022, 15:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."