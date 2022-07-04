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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."

Ekonomi 04.07.2022, 15:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker."

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