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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye’de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye’de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır."
Ekonomi 01.12.2021, 14:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türkiye’de yaklaşık 6 milyon civarında işçi var. Emekçilerin aldıkları ücret temel ücret haline gelirse bununla ilgili çalışmalar daha da önem kazanacaktır."