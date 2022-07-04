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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu y
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var".
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır."
Ekonomi 04.07.2022, 15:21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır."