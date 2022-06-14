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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.”

Ekonomi 14.06.2022, 11:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.”

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