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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye’nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu y
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var".
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız."
Ekonomi 04.07.2022, 15:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız."