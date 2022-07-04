Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız."