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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var".
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var".
Ekonomi 04.07.2022, 15:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var".