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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."
Ekonomi 21.09.2022, 14:54
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."
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