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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’da Teknik Direktör Şenol Fidan, BB Erzurumspor maçından sonra istifa etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacak.
Ekonomi 22.12.2021, 12:02
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacak.