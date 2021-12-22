Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile birlikte saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ziyaretinde bulunacak.