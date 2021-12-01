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Bakan Bilgin: (Asgari ücret görüşmeleri) "İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Şura sonrasında Meclis’e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim."
Ekonomi 01.12.2021, 14:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Küçük işletmelerin asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe yol açacağı sorununu dile getirdiklerini sizinle paylaşmak isterim."