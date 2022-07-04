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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık."

Ekonomi 04.07.2022, 15:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık."

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