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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirterek, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirl
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirterek, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.
Ekonomi 10.05.2022, 12:07
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümet olarak çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmaların olduğunu belirterek, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini ifade etti.