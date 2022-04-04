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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36’iken yüzde 50 bi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36’iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."
Ekonomi 04.04.2022, 11:14
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyona karşı işçileri korumak bizim görevimiz. Bu konuda tarihsel adımlar atıldı. Bunlardan birisi hepinizin bildiği Türkiye’de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36’iken yüzde 50 bir reel ücret artışı gerçekleştirildi."