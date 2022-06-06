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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu.”
Ekonomi 06.06.2022, 20:29 06.06.2022, 20:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu.”