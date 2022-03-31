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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen törende konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum."
Ekonomi 31.03.2022, 14:52
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu sene asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu (Asgari ücret artışı) bugün tartışmayı anlamsız buluyorum."