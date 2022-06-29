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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Yurt dışında ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye’nin üretim gücünün en önemli temeli emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye’nin üretim gücünün en önemli temeli emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz."
Ekonomi 29.06.2022, 14:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye’nin üretim gücünün en önemli temeli emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz."