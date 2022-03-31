Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Asgari ücret artışı) "Enflasyon-ücret artışı, enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (Asgari ücret artışı) "Enflasyon-ücret artışı, enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok."