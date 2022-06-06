Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.”
Ekonomi 06.06.2022, 20:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Aralık ayında da çalışanlarımız için yeni düzenlemeler yapacağız. Yapılan düzenlemeyle ek göstergelerin maaşlara etkisi katlanarak artacak.”