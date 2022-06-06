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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.”
Ekonomi 06.06.2022, 20:28 06.06.2022, 20:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.”