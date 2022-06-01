Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “3600 ile ilgili her şey hazır. Bugünkü görüşme bu kapsamda olacak. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak.”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “3600 ile ilgili her şey hazır. Bugünkü görüşme bu kapsamda olacak. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak.”
Ekonomi 01.06.2022, 13:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “3600 ile ilgili her şey hazır. Bugünkü görüşme bu kapsamda olacak. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak.”