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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek".
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek".
Ekonomi 04.04.2022, 11:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek".