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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz"
Ekonomi 12.02.2022, 13:28
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Önümüzdeki haftanın günlerinde Memur-Sen masada olacak, orada (3600) müzakere edeceğiz, 3600’ü de en adil bir şekilde düzenleyeceğiz"