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İçişleri Bakanı Soylu, yerli e pasaport, yeni e mavi kart ve yeni e sürücü belgesi tanıtım programında konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
Ekonomi 10.05.2022, 12:05
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.