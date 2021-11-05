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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."
Ekonomi 05.11.2021, 10:47
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz."