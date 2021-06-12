Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: “Çocukların sorunlarına eğilmek insani sorumluluğumuzun bir parçası”

ANKARA (İHA) –12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Ankara’daki mevsimlik işçilerin yaşam alanlarını yerinde inceleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Çocukların sorunlarına eğilmek hem insani hem de çalışma hayatıyla ilgili sorumluluğumuzun bir parçasıdır” dedi.

Bakan Bilgin, Ankara’nın Polatlı ilçesi Sarıoba Mahallesinde bulunan yaklaşık 1000 kişi kapasiteli METİP yerleşkesine 12 Haziran Dünya Çocuk işçiliği ile Mücadele Günü kapsamında ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bilgin, ziyaret sırasında METİP yerleşkesindeki bulunan yaşam alanı, sağlık ve eğitim hizmeti veren kamu hizmetlerini inceledi.

İlk olarak METİP yerleşkesinde okul ve okul öncesi çocukların bakım, eğitim ve sosyal etkinlerinin gerçekleştiği alanları ziyaret eden Bakan Bilgin, burada görevlilerden bilgi aldıktan ve incelemelerde bulunduktan sonra mevsimlik tarım işçileri ve ailelerin yaşadığı alana geçti. Mevsimlik tarım işçi aileleriyle sohbet ettikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin, “Sağlık sorunları ve çocukların sorunlarına eğilmek hem insani hem de çalışma hayatıyla ilgili sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bilhassa çocukların korunması, çocukların geliştirilmesi bu çalışan çocuklar sorunun önlenmesi çalışan çocukların emeğinin kullanılması ve istismar edilmesiyle mücadele de bizim görevimiz. Bu bakımdan çocukların korunmasına yönelik, onların eğitimini onların sosyal ve şahsiyet gelişimini sağlayacak aşamada onlara verilen destekleri çok önemli buluyoruz” dedi.

Bakan Vedat Bilgin, açıklamasının ardından okul ve okul öncesi çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete, Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 1. Müsteşar ANgel Gutierrez Hidalgo da katıldı.