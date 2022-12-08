Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Bugün Meclis'te açıklayacağım'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Basın mensuplarının "EYT ile ilgili düzenlemede yaş şartı olacak mı?" sorusuna Bilgin, "Bugün Mecliste açıklayacağım" karşılığını verdi.