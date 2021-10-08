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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: “Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız” dedi.

Ekonomi 08.10.2021, 00:57
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: “Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: “Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler; Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 125 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapacağız. Başvurularınızı 12 Ekim 2021 itibarıyla yapabilirsiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik teşkilatımızı sizlerle daha da güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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