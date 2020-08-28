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Çalışma alanları Ekvator’dan daha uzun

ÇEDAŞ’A BAĞLI ENERJİ TİMLERİ, 47 BİN 72 KM UZUNLUĞUNDAKİ HATTA ZORLU ŞARTLARDA HİZMET VERİYOR.

Ekonomi 28.08.2020, 12:02
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Çalışma alanları Ekvator’dan daha uzun

ÇEDAŞ’a bağlı enerji timleri Ekvatordan daha uzun olan 47 bin 72 km uzunluğundaki hatta, zorlu şartlarda hizmet veriyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 43 ilçe, 54 bede ve 3 bin 504 köyde, yaklaşık 52 bin kilo metre karelik alanda hizmet veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (ÇEDAŞ), 1 milyondan fazla aboneye yıllık 2.5 kwh elektrik dağıtımı yapıyor. ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktör Vekili Serhat Bişkin, 40 bin 76 km uzunluğundaki Ekvator’dan daha uzun olan 47 bin 72 km’lik hatta hizmet verdiklerini belirterek çalışma sahalarında toplamda 622 bin 312 adet elektrik direği bulunduğuna dikkat çekti.

Pandemiye rağmen hedef tutturuldu

Bişkin, Covid-19 pandemisine rağmen şebeke bakımlarında hedeflenen seviyeyi tutturduklarını belirtip, “ÇEDAŞ olarak müşterilerimize kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak adına bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Covid-19 pandemisine rağmen yılın ilk yarısında hizmet bölgemizde şebekenin yüzde 15’inin bakımını tamamlayan şirketimizin hedefi, yılsonuna kadar bu oranı yüzde 30’lara taşımaktır” dedi.

Kamu kurumlarını besleyen hatlarda çalışma hafta sonları yapılıyor

Haziran ayının ikinci yarısından itibaren bakım ve onarım çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden ÇEDAŞ Sistem İşletme Direktör Vekili Serhat Bişkin, “Bakım, onarım çalışmalarımızın gün ve saatini belirlerken abonelerimizin özel durumlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin elektrik ihtiyacı fazla olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölgeleri besleyen fiderlerin bakımını yaparken elektrik ihtiyacının daha az olduğu hafta sonunu tercih ediyoruz. Yine abonelerimizi gün içinde elektriksiz bırakmamak için çalışma arkadaşlarımız, gece yapılabilecek bakımları mümkün olduğunca 00:00-06:00 arasında gerçekleştiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kuşlar ölmesin diye bin 450 direkte yalıtıldı

Bişkin, kuşların neden olduğu arızaları önlemek ve enerji hatlarında gerçekleşen kuş ölümlerini ortadan kaldırmak için 2020 yılında bin 450 direğin yalıtılacağını ifade edip, “Elektrik dağıtım şebekesinde kuşlarda arızalara neden olmaktadır. Bu nedenle hem kuşların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri hem de şebekenin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi amacıyla bir takım tedbirler alıyoruz. Özellikle İlkbahar aylarında bölgemize gelen göçmen kuşlar, leylekler başta olmak üzere diğer kuş türleri de elektrik direklerini kendilerine dinlenme ve konaklama yeri olarak seçiyor. Genellikle su ve yiyecek bulabildikleri alanlarda yoğun bir şekilde yaşayan kuşlar, elektrik hatlarına temasları halinde arızalara neden oluyor. Bu yıl bölgemizde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında kuşlardan kaynaklı çok sayıda arıza meydana geldi. Bu olumsuzluğu gidermek adına ekiplerimiz, kuş yoğunluğunun olduğu bölgelerde elektrik şebekelerine yalıtım yaparak kuş ölümlerinin ve arızaların önüne geçmek için yoğun çaba gösteriyor. 2020 yılı içerisinde 1450 adet direkte yalıtım çalışması tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

7 ayda 35 bin aydınlatma arızasına müdahale edildi

Yedi ay gibi bir sürede 35 bin aydınlatma arızasına müdahale ettiklerini belirten Bişkin, “Pandemi döneminde bakım çalışmalarını sürdürmek için büyük gayret sarf eden ekiplerimiz, bugüne kadar alçak ve orta gerilimde 7 bin 800 km’lik hattın bakımını tamamladı. Aydınlatma arızalarını imar alanları içinde 1 gün, imar alanları dışında 2 günde çözüme kavuşturan şirketimizin 7 aylık süreçte müdahale ettiği aydınlatma arızası sayısı 35 bini buldu. Ayrıca elektrik nakil hatları için tehlike arz eden ve çok sayıda arızalara neden olan ağaçların budama işleri için hizmet alımı yaparak üç ilçede nakil hatlarına temas eden ve etme ihtimali bulunan ağaçların budanmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

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