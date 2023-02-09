Çalışanlarını AFAD gönüllüsü, tesis ve şantiyelerini yardım merkezi yaptılar

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren bir enerji şirketi bölgedeki tüm çalışanlarını AFAD gönüllüsü yaparken Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ ve Hatay’daki şirkete ait tesisler ve şantiyeler depremzedelere hizmet vermek için açtı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgede büyük bir yıkıma neden olan depremler sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Bölgede faaliyet gösteren MET-GÜN Enerji şirketi hem bölgedeki tüm çalışanlarını AFAD gönüllüsü yaparken Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ ve Hatay’daki şirkete ait tesisler ve şantiyeler depremzedelere hizmet vermek için açtı. Bölgede birçok tesis ve şantiyesi olan şirket depremin ilk günü AFAD yetkilileriyle görüşerek arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için bölgedeki bütün işçilerini bu alanlara sevk etmek istedi. Şirketin yetkin 200 işçisi ara vermeden çalışmalara ilk günden beri devam ediyor. Şirketin işçileri ve AFAD çalışanları Elbistan’da 18 yaşında bir genci sağ olarak göçük altından çıkardı. Bölgeye yiyecek, malzeme ve ekipman desteği sağlayan şirketin bölgedeki tesis ve şantiyeleri şirket merkezi ile koordineli bir şekilde yardım merkezilerine dönüştürüldü.