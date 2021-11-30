Çalışanların yeni yıl hediyesi avantajlı fiyatlarla FlexoGift'te

İSTANBUL (AA) - Sodexo'nun geliştirdiği dijital hediye platformu "FlexoGift" sayesinde çalışanlar, işverenleri tarafından yüklenen hediye bakiyelerini mobil uygulama üzerinden dijital çeke dönüştürerek gıdadan giyime, elektronikten ev dekorasyonuna, akaryakıttan e-ticarete kadar çeşitli kategorilerde birbirinden "seçkin" markalardan diledikleri yeni yıl hediyesini kendileri seçebiliyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçlarına bakıldığında uzaktan çalışma ve ofislere dönüşün ağırlıkta olduğu bu dönemde çalışanların bağlılık ve motivasyonu en önemli gündem maddesi haline gelirken, yeni yıl dönemi "çalışanların işverenleri tarafından hatırlanmak istediği bir dönem" olarak öne çıkıyor.

Çalışanlar, değişen ihtiyaçların da etkisiyle sunulan yan haklardan esnek şekilde, seçme özgürlüğüyle faydalanmayı istiyor.



Sodexo'nun yüzde 100 dijital hediye platformu FlexoGift; şirketlerin hediye seçimi, dağıtımı gibi süreçlerini bertaraf ederek daha rahat ve hijyenik bir operasyon yürütmesine yardımcı olurken, çalışanların dijital hediye çeklerini ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde kullanmasına imkan veriyor. Böylece evde, ofiste, sahada çalışanları olan şirketler; hediyeleri kolayca dağıtıyor, çalışanlar ise seçme özgürlüğünden faydalanıyor.



Çalışanlar, yeni yıla özel avantajlı fiyatlarla FlexoGift dijital platformu aracılığıyla aralarında CarrefourSA, Hopi, Ofix, Opet, Teknosa, Trendyol gibi markaların da bulunduğu 20 binden fazla noktadan dilediği hediyeyi özgürce seçebiliyor ve dijital hediye bakiyelerini birden fazla marka arasında bölüştürerek parçalı olarak fiziksel mağazalarda veya e-ticaret kanallarında kullanabiliyor.