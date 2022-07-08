Çalışanların yemek ücretleri artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, çalışanların refah seviyesini yükseltmek amacıyla atılan adımları hatırlatarak, "İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen bir günlük yemek bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 34 TL’lik istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 TL’ye çıkardık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir dizi paylaşımla çalışanların refah seviyesini yükseltmek amacıyla atılan adımları hatırlattı.

Asgari ücret artışı, memur ücret artışları, asgari ücret istisnası uygulaması ve ek gösterge düzenlemeleri ile çalışanların refah seviyesine katkı sağladıklarına vurgu yapan Nebati, yeni düzenlemeler ile de katkı sağlamaya devam edeceklerini savundu.

Çalışanlara yapılan yemek ve yol yardımı ödemelerine ilişkin istisna tutarlarını artırdıklarını belirten Nebati, yeni tutarların 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olduğunu anımsattı.

İşverenlerce, iş yerlerinde veya müştemilatta yemek verilemeyen durumlarda çalışanların yemek kartlarına yüklenen günlük yemek bedeli için 1 Ocak’ta belirlenen 34 liralık istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 51 liraya çıkardıklarını aktaran Nebati, “İşverenlerce servis hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanların ulaşım kartlarına yüklenen bir günlük ulaşım bedeli için 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan 17 liralık istisna tutarını 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 25,50 liraya çıkardık. Çalışanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.