Çalışanların %90'ı emeğinin karşılığını aldığını düşünmüyor

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, çalışanların iş hayatındaki memnuniyetine dair anket düzenledi. Katılımcıların %53’ünün iki yıldan az, %47’sinin iki yıldan fazla iş deneyimine sahip olduğu anket, çalışma hayatındaki temel sorunları masaya yatırırken iş dünyasının çalışan memnuniyeti açısından sınıfı geçtiği söylenemez.

Mobbing yönetici memnuniyetsizliğindeki en büyük neden

Anket sonuçlarına göre bir iş yerindeki en temel motivasyonlar iyi çalışma koşulları ve iyi bir yönetici. “Yöneticilerimizden memnun musunuz?” sorusuna ankete katılanların %21’i “memnunum” yanıtını verirken, katılımcıların %79'u yöneticisinden memnun olmadığını belirtti. Sonuçlar, yönetici memnuniyetsizliğindeki en büyük nedeninin mobbing olduğunu gösteriyor. “Çalışma koşullarınızdan memnun musunuz?” sorusu katılımcıların %83'ü tarafından olumsuz olarak yanıtlanırken, “Emeğinizin karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz” sorusunun yanıtı da %90 oranındaki katılımcı için “hayır”. “Sosyal / yan haklarınız var mı?” ve “Sosyal / yan hakları yeterli görüyor musunuz?” sorularına verilerin yanıtlar ise katılımcıların yüzde %70'inin sosyal/yan haklarının olmadığını, %88’lik bir kesimin ise yan haklarının yetersiz olduğu görüşünde olduğunu ortaya koydu. Yapılan işin ağırlığını karşılamayan ücret politikaları, maaş dağılımındaki adaletsizlikler ve hiç tanımlanmayan ya da kısıtlı sosyal haklar çalışan memnuniyetsizliğinin başlıca nedenleri.

Anket, “İdeal çalışma tarzını nasıl tanımlarsınız?” sorusuna da yanıt aradı. Verilen yanıtlara göre ideal çalışma tarzı; işin niteliğine uygun maaş politikalarının uygulandığı, yönetici baskının olmadığı, mesai saatlerinin aşılmadığı, sosyal hakların gözetildiği huzurlu bir ortam olarak nitelendirildi.

“Eşleşme skoru algoritmamız ile hem çalışan hem de işveren açısından memnuniyete odaklanıyoruz”

24 Saatte İş olarak çalışan ve işverenin doğru bir şekilde bir araya getirmek için çalıştıklarını ifade eden 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız, “24 Saatte İş olarak odaklandığımız temel konu hem çalışan hem de işveren açısından memnuniyete dayalı bir iş ilişkisi geliştirmek. Bunun için de işverenin ve adayın tercihlerini öğrenen ve iki tarafa da uygun adayları/işi gösteren bir algoritmamız mevcut. Kriterler doğrultusunda her başvuran adaya bir ‘eşleşme skoru’ belirliyor. Bu skor adayın işverenin geçmiş tercihlerinden yola çıkarak adayın bu işe ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Bu skorlar işverene gösteriliyor. Böylece şirket tek tek adayların profiline bakmaya gerek duymadan doğrudan eşleşme skoru üzerinden adayı değerlendirebiliyor” dedi.