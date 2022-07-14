Çalışan esenliği platformu girişim hızlandırma programında

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin MENA bölgesindeki açılımlarına katkı sağlamak üzere hayata geçirilen Scale Effect programına seçilen 12 şirket arasında yer aldı.

Çalışanların mesleki ve kişisel hayatlarında bütünsel anlamda iyi olma halini ifade eden kurumsal esenliği 17 ülkede 100 bini aşkın çalışanla buluşturan Wellbees, global yolculuğunda önemli bir adım attı. Şirket, Türkiye’deki teknoloji şirketlerinin MENA bölgesindeki açılımlarına katkı sağlamak üzere Endeavor Türkiye’nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 212 ve Endeavor MENA ofisleri iş birliği ile hayata geçirdiği bölgesel girişim hızlandırma programı Scale Effect programına katıldı.

12 şirketin seçildiği altı aylık program kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün’e açılımı kolaylaştıracak atölyeler düzenlenecek. Bu atölyelerin ilki olan ‘Suudi Arabistan Pazara Erişim Atölyesi’ Haziran ayında gerçekleştirildi. Programda ayrıca Endeavor bölge ofislerinin mentor havuzundan mentorluk desteği verilecek. Yüz yüze yapılacak yatırımcı görüşmelerine de bölge ağından yatırımcı ve girişimciler katılacak. İlk yatırımcı görüşmesi, Eylül ayında Ürdün’de yapılacak.

Abacıoğlu: “MENA’daki büyümemizi hızlandıracak ilham verici bir program”

MENA bölgesinin şirketin yurt dışına açılımının başlangıç noktası olduğunu söyleyen platformun kurucusu Melis Abacıoğlu, “2020 yılında MENA bölgesini hedef pazar olarak belirlediğimizde kurumsal esenlik alanında yapılan bir çalışma yoktu. Dolayısıyla çok hızlı büyüyebileceğimiz bir pazardı ve öyle de oldu. Şimdi Scale Effect programıyla birlikte MENA’daki büyüme sürecimizi daha da hızlandıracağımıza inanıyoruz. Endeavor her zamanki gibi bilgi, mentorluk, iletişim ağı ve tecrübeyi birleştiren çok kapsamlı bir program sunuyor. Bu ilham verici yolculukta yerini alan sayılı şirketten biri olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız” dedi.