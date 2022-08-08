Çalışan esenliği platformu ABD’de ofis açtı

Yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, İngiltere’nin ardından yurt dışındaki ikinci ofisini, ABD’nin Delaware eyaletinde açtı.

Türkiye, MENA bölgesi ve Avrupa ağırlıklı olmak üzer 17 ülkede faaliyet gösteren yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, yurt dışındaki ikinci ofisini 57 milyar dolarlık çalışan esenliği pazarının yüzde 52’sini oluşturan ABD’de açtı. Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da ilk yurt dışı ofisini açan Wellbees’in ABD ofisi, dünya genelindeki pek çok teknoloji şirketinin merkezinin veya ofisinin bulunduğu Delaware eyaletinde yer alıyor. 40’ı aşkın şirketteki 100 bin çalışana bütünsel olarak iyi olma halini sunan Wellbees, yurt dışında üçüncü ofisini ise önümüzdeki aylarda Dubai’de açmayı planlıyor.

“Özelleştirilebilir uygulamamızla ABD pazarında avantajlıyız”

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, ABD’de ofis açmalarına ilişkin şunları söyledi; “ABD pazarında olmak istememizin öncelikli sebebi kurumsal şirketlere yönelik bir ürün sunmamız. Ofisimizi açtığımız Delaware, Amerika’nın en küçük ikinci eyaleti olmasına rağmen aralarından dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin de yer aldığı 1,6 milyondan fazla en iyi şirkete ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu pazarda önemli bir avantaja sahibiz. Diğer taraftan pek çok sektörde olduğu gibi çalışan esenliği pazarında da büyük oyuncuların ABD’de yer alması, bizim gibi B2B SaaS modelinde iş yapan şirketlerin bu pazara girmesini öncelikli kılıyor. Tabii bu kadar fazla oyuncunun olduğu bir pazarda fark yaratabilmeniz de gerekiyor. Wellbees olarak en büyük farkımız, uygulamayı şirkete göre özelleştirebilmemiz. Farklı alanların modüler olarak değiştirilebilmesi, insan kaynakları departmanlarının ve çalışanların uygulama üstünde değişiklik yapabilmeleri ve müşteri başarı ekibimizin her bir şirket ile tek tek ilgilenmesi bizim farkımızı ortaya koyduğumuz yönler arasında yer alıyor. Tüm bunların ABD pazarında bizi başarıya taşıyacağına inanıyoruz” dedi.