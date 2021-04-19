ÇALINAN VERİLERLE İCRA YOLLUYORLAR!

Son dönemde birbiri ardına şirket, “Verilerinizi çaldırdık, özür dileriz” açıklaması yapıyor ancak o verilerle kimin ne yaptığının derdi, verileri çalan vatandaşa düşüyor. Birçok sahtekar, bu isim, adres ve TC numaralarını alarak insanların adına ilamlı icra takibi başlatmaya başladı.

Buna gerekli sürede itiraz edilmezse borç kesinleşiyor. Avukat Songül Ercan, “Çok sayıda mağdur var, paravan şirket kurup size satış yapmış gibi gösterip icra takibi başlatıyorlar. E-devletten düzenli adınıza bir icra takibi olup olmadığını kontrol edin” diye konuştu.

HERKES AÇABİLİR

İlamsız icrayı isteyen herkesin açabileceğini anlatan Ercan, “Sizin bilgilerinize ulaşan bir dolandırıcı, ‘bana borcu var' diyerek hiçbir kanıt sunmasına gerek olmadan hakkınızda ilamlı icra takibi başlatabiliyor. Size yapılan tebligata 1 hafta içinde icra müdürlüklerine itiraz etmelisiniz, aksi halde borcunuz kesinleşir” dedi.

İtirazın ardından borcun varlığı konusunda delillerin toplanması süreci başlıyor ve icra takibi yaptıran “alacaklı” eğer sahtekar ise çok büyük bir olasılıkla sırra kadem basıyor. Peki ya tebligat size değil muhtarlığa bırakılırsa? Sıkıntı en çok bu durumda yaşanıyor. Bu nedenle sistemin işleyişini bilenler, sık sık e-devletten kontrol yapılması gerektiğini vurguluyor.

SANAL KART ÇÖZÜM

Toplu kullanıcı ihlallerinin, kullanıcı bilgilerinin tutulduğu online platformun güvenlik zafiyetinden kaynaklandığını söyleyen İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay da bunu önlemek için tüketicilerin yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını belirtti. Sobutay, e-ticaret sitelerinde alışverişin hızla arttığı bu dönemde güvenlik endişesi olanlara sanal kart çözümü başta olmak üzere farklı ödeme yöntemlerini kullanmalarını önerdi.

Her siteye özel şifreniz olsun

Üye olduğu bir sitedeki bilgilerinin çalındığını öğrenen bir kişi, adım adım ne yapmalı? Can Sobutay şöyle yanıtladı:Yapı Kredi'de büyük skandal! Binlerce müşterinin bilgileri satıldı

“Öncelikle çalınan hesap bilgilerinin içinde parola bilgileri şifrelenmemiş veya kolayca kırılabilecek bir şekilde şifrelendiyse bu parolanın hemen değiştirilmesi lazım. Aynı zamanda ilgi parolanın aynısı veya çok benzeri başka online sitelerde ve/veya sosyal medya hesaplarında kullanıldıysa bu parolaların da mümkünse her siteye özelleştirilmiş bir şekilde değiştirilmesini öneririm.” (Özlem Ermiş Beyhan/Sözcü)