Çalık Holding ve Aktif Bank’tan Gambiya ziyareti

Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sümer ve Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Gambiya’ya ziyarette bulundu. Gambiya Cumhurbaşkanlığı, Gambiya Altyapı, Çalışma ve Ulaşım Bakanlığı, Enerji ve Petrol Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapan ikili; Türkiye ile Gambiya arasında devam eden projelerin yanı sıra potansiyel iş birlikleri için de görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bankacılık alanındaki iş birlikleri ve ülkenin enerji, altyapı, sağlık, IPP, EPC alanındaki çalışmaları masaya yatırıldı.

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Aktif Bank’ın Gambiya’daki faaliyetleri ve Gambiya bankacılık sektörüne verdiği desteklerden ötürü teşekkürlerini sundu. Aynı zamanda Çalık Holding’in bölgedeki projelerini titizlikle inceleyen Barrow, potansiyel iş birlikleri için de heyecan duyduklarını belirtti.

Utku: “Afrika bankacılık ilişkileri noktasında dünyanın sayılı oyuncularındanız”

Aktif Bank’ın Afrika kıtasında sahip olduğu bankacılık ağı ile öncü konumda olduğunun ve Afrika ile tüm dünya arasında finansal köprü kurduklarının altını çizen Utku, “Afrika kıtasında 300’ü aşkın muhabir banka ile ihracatçılarımıza kıtada sunduğumuz imkanları, pandemi sürecinde yaptığımız bu ziyaretlerle genişletmeyi hedefliyoruz. Gambiya, Batı Afrika’nın ticaret merkezi olması sebebiyle Aktif Bank olarak dış ticaret çalışmalarımızda ana odak noktalarımızın başında geliyor. Afrika’ya yönelik faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz, yakın zamanda da Afrika’ya yönelik dış ticaret platformumuzu kamuoyunun hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Sümer: “Bölgedeki enerji yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Çalık Holding ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sümer “Afrika’da enerji, inşaat ve maden alanında çalışmamız ve yatırımlarımız bulunmakta. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu alanda Gambiya’daki fırsatlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk” dedi.