Çalık Grubu, Özbekistan’da termik santral yapacak

İşte Kerim Üllker'in yazısı:

Eski Sovyet Bloku coğrafyasının enerjideki en önemli projelerine imza atan Çalık Grubu; Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi Orta Asya bölgesinde de bu alanda projeleri hayata geçirdi. Türkmenistan ve Gürcistan’ın ilk kombine çevrim elektrik santrallerini yapan Çalık Grubu, Özbekistan’ın da ilk kombine çevrim elektrik santralinin inşaatını tamamladı.

Özbekistan’da Navoi ve Turakurgan termik santrallerinin inşaatında yer alan Çalık Grubu, şimdilerde bir başka proje için geçtiğimiz hafta önemli bir görüşme yaptı. Özbekistan Enerji Bakanlığı’nın resmi sitesinden duyurulan bilgiye göre Çalık Grubu, başkent Taşkent’te termik santrali için imza attı. JSC Tashkent TCP adlı kamu kuruluşuyla imza atan Türk firmaya ait Çalık Enerji, 2 adet 32 MW’lik gaz türbini ünitesini hayata geçirecek. Taşkent Termik Kojenerasyon Santrali projesi 2024 yılına kadar tamamlanacak. Çalık Enerji, projenin ana yüklenicisi olacak.

Taşkent Termik Kojenerasyon Santrali projesi 110 milyon dolar yani bugünkü kurla 1 milyar TL’ye yapılacak. Projenin finansmanının 81 milyon dolarını Japon ajansı JICA fonlayacak. 15,5 milyon doları öz kaynaklardan sağlanacak projeye Özbekistan Hükümeti de 12,7 milyon dolar katkı sağlayacak. Proje ile santral yılda 515,6 milyon kWh elektrik ve 690,.3 bin Gcal termal enerji üretecek. Verimliliğin yüksek olmasını sağlayacak olan teknoloji kullanımı ile 219 bin metreküp doğalgaz tasarrufu sağlanacak. Projenin bir başka ayrıntısı ise çevreye duyarlı olması. Proje çevreye kirletici emisyonları 200,5 ton azaltacak ve verimliliği de yüzde 64 olacak.

Semerkant’ta altın arıyor

Türk enerji ve inşaat sektörünün son dönemde en fazla ilgi gösterdiği ülkelerden biri olan Özbekistan, madencilik alanında da geçen yıl Türkiye ile önemli bir anlaşma imzalamıştı. Özbekistan Bakanlar Kurulu, altın madeni çalışmaları için önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bakanlar Kurulu’nun resmi açıklamasında Özbekistan ile Türkiye arasında stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi ve çok yönlü işbirliğinin genişletilmesine yönelik tedbirler hakkında bir kararnameyi kabul ettiğini duyurmuştu. Özbekistan, Türkiye ile arasındaki anlaşmaların zamanında uygulanması için kabul ettiği öncelikli tedbir programında en önemli konu ise altın olmuştu. Kararla, Türkiye, Özbekistan'da altın madenciliği projelerine katılım için davet verilmişti. İşte o kararın ardından ilk adım atan firmalardan biri de Çalık Grubu olmuştu. Özbekistan’da alınan altın arama ruhsatı alan ve şirket kuran Çalık Grubu, Semerkant kentinde arama çalışmalarına başlamıştı.