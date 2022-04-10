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"Çağın ötesine geçmek teknolojik dönüşümle mümkün"

Otomobil dönüşüm sektörü için duayen kabul edilen Erbakan Malkoç, Bursa’da gençlerle ve iş dünyasıyla buluştu. Verdiği bilgilerle gençler arasında girişimcilik ekosistemini yaygınlaştırmak istediğini vurgulayan Malkoç, ilerlemenin ve çağın ötesine geçmenin ancak teknolojik dönüşümle mümkün olduğunu da kaydetti.

Ekonomi 10.04.2022, 12:13
"Çağın ötesine geçmek teknolojik dönüşümle mümkün"

Otomobil dönüşüm sektörü için duayen kabul edilen Erbakan Malkoç, Bursa’da gençlerle ve iş dünyasıyla buluştu. Verdiği bilgilerle gençler arasında girişimcilik ekosistemini yaygınlaştırmak istediğini vurgulayan Malkoç, ilerlemenin ve çağın ötesine geçmenin ancak teknolojik dönüşümle mümkün olduğunu da kaydetti.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Uludağ Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen 17. Endüstri ve Sanayi Zirvesi (EMSAZ) DizaynVip Group Kurucu Başkanı Erbakan Malkoç’u ağırladı. Bursa otomotiv sektörü için önemli değerlerden olan Tomurcuk Otomotiv’in genç yöneticisi Yasin Tomurcuk’un davetiyle Bursa’ya gelen Malkoç, gençler ve iş dünyasından katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşinin ardından Tomurcuk Oto’yu ziyaret etti. Vizyoner bakış açısının önemine vurgu yapan Malkoç, ‘Burada, Avrupa standartlarında servis hizmeti veren bir işletme görmek beni gururlandırdı. Kardeşim gibi gördüğüm Yasin Tomurcuk, şirketinin 40 yıllık birikimini değere dönüştürme vizyonuna sahip olduğu için bu başarıyı yakalamıştır. Ülkemiz adına örnek teşkil ederek, sektör için yol haritası belirlemesini temenni ediyorum” dedi.

Kurucusu olduğu şirketin dünden bugüne gösterdiği gelişimi ve hedefleri hakkında konuşan Erbakan Malkoç, otomotivde ‘tayloring’ kavramını ortaya çıkardıklarını 0 un 43söyledi. Malkoç, “Biz kişiye özel tasarım ürettik. Eşsiz, ‘ono of one’ bir takım elbise isteyen terzisine gider, kimsede olmayan bir otomobile sahip olmak isteyen de bize gelir. 20 yılı aşan tecrübemizle, 10 bin metrekarelik fabrikamızda, 100’ün üzerinde profesyonel üretici kadroyla çalışıyorum. Tamamen kendi ürünlerimizi üretip yurtdışına kilogramını 1.100 dolara satıyoruz. Bu ülkemizin ihracat karnesi için de oldukça önemli. Şirketimizin tasarım anlayışı benzersiz ve zamansız olmak. Her işimizde daha önce yapılmamışı yapıyor, araçları zaman ve mekandan bağımsız olarak tasarlıyoruz. Böylece kişiye özel olana sahip olma lüksünü garanti altına alıyoruz. Türkiye’den çıkacak ve dünyada tanıtan bir marka oluşturmak istiyorum. Şu anda da menşei Türkiye olan ve tüm dünyayı hayrete düşürecek bir tasarım için çalışıyorum.150 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyorum. Ülkemiz için katma değer üretmek kadar mutluluk verici bir şey olamaz çünkü çocukluğumdan beri isteğim, ‘vatan için’ üretmekti. Şükürler olsun ki bunu başarıyoruz” dedi ve gençlere hayal kurup çok çalışırlarsa başarılı olacaklarını söyledi.

Otomotiv konusunda Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer alan Bursa’nın, bu sektörün her alanında titizlikle çalışması gerektiğini söyleyen Malkoç, gerçekleştirdiği Tomurcuk Oto ziyaretinde Genel Müdür Yasin Tomucuk’u tebrik etti. Avrupa standartlarında servis hizmeti verildiğini gözlemleyen Malkoç, genç iş insanı Yasin Tomurcuk’un vizyon konusunda sektörün tüm bileşenlerine örnek teşkil ettiğini kaydetti. Tomurcuk ile sektörel konular hakkında fikir alışverişinde bulunan ve tüm personelle sohbet eden Malkoç, “Bursa adına önemli bir değer olan Tomurcuk Oto’ya gerçekleştirdiğim ziyarette gördüm ki, burada dünya standartları yakalamış. Müşteri memnuniyetini önceleyen anlayışla, çalışmalarını dikkatle yürüten ve kardeşim olarak gördüğüm Yasin Tomurcuk, burada 40 yılı aşkın süredir biriken tecrübeyi gelecek vizyonuyla değere dönüştürmeyi başarmış. Benim başarıdaki temel ilkelerim olan kalite, teknoloji ve tasarımın Tomurcuk Oto’da doğru ve sorunsuz işletildiğini gördüm. Başarılı işletmeye ve Yasin Tomurcuk’a nice 40 yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.

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