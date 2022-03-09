Cafe ve Restoranların Enerji Giderlerini Düşürecek Öneriler

Enerji maliyetlerinin yükseldiği şu günlerde, kabaran elektrik ve doğalgaz faturaları ile sık sık gündeme gelen cafe ve restoran işletmecileri, tasarruflu ısıtma çözümleri arayışına girdi.

Cafe ve restoranlar için bütçe dostu ısıtma çözümleri sunan Çukurova Isı, tasarruflu ısıtmanın ipuçlarını paylaştı. Siz de bu yöntemleri uygulayarak, işletmenizin kabaran elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürebilir ve aynı zamanda müşterilerinize konforlu ortamlar sunabilirsiniz.

“Doğru sistem seçimi, keşif ve projelendirme hizmeti ile başlar”

“Son günlerde artan elektrik ve doğalgaz faturaları, cafe ve restoran işletmecileri için ciddi bir problem haline geldi. Ancak cafe ve restoranların enerji giderlerinde önemli bir paya sahip olan ısıtma sistemlerinde, doğru seçim yaparak, yüzde 40’lara varan oranlarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün” diyen Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü sözlerine şöyle devam etti:

“Cafe ve restoran işletmecileri, doğru ısıtma sistemi seçimi yaparken öncelikle mühendislik altyapısı güçlü olan, ücretsiz keşif ve projelendirme hizmeti sunan firmaları tercih etmeliler. Çünkü doğru sistem seçimi, keşif ve projelendirme hizmeti ile başlar.

“Cafe ve restoranların açık ve kapalı alanları ayrı ayrı değerlendirilmeli”

Keşif yapılırken de öncelikli kriter mekânın mimarisi olmalı. Cafe ve restoranların açık ve kapalı alanları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu kapsamda kapalı alanlar için öncelikli tercih “sıcak hava üreticisi” olmalı; çünkü sıcak hava üreticileri, doğrudan havayı ısıttığı için uygulama yapılan mekânın her yerinde aynı sıcaklığı hissetmek ve çok daha konforlu bir ortam sağlamak mümkün oluyor.

Açık alanlarda ki değerlendirme kriterleri ise mekânın yapısı yani yüksekliği, masa yerleşim planı, mahalin rüzgâr durumu, mekânın üstünde açılıp kapanan tente ya da sabit bir tavan olması veya olmaması gibi detaylar olmalı. Açık alanlarda da borulu radyant sistemler, seramik plakalı radyant sistemler veya yüksek yoğunluklu elektrikli infrared ürünler tercih edilmelidir”.

“Mukavemeti yüksek ürünler seçilmeli”

Sistem tercihi yaparken; dış ortam şartlarından etkilenmeden uzun yıllar yüksek performans ile çalışabilecek, mukavemeti yüksek ürünler tercih edilmelidir” diyen ÜNLÜ, cafe ve restoranlarda kullanılacak ısıtma teknolojilerinin sahip olması gereken donanımsal özellikler hakkında da bilgiler paylaştı:

Sürdürülebilir tasarruf ve konfor

“Kış soğuklarında dış ortamda uzun süreli kullanılacak ısıtıcının dış kasasının mukavemetinin yüksek olması gerekiyor. Örneğin Goldsun seramik plakalı ısıtıcılarımızın dış kasası 600 derece sıcaklığa, cihazların ön yüzeyindeki ızgaralar ve ısı kalkanları ise 1000 derece sıcaklığa dayanıklı, paslanmayan ve dökülmeyen seramik ile kaplıdır. Piyasadaki en yüksek yanma ve ışınım verimine sahip olan bu plakaların önüne takılan paslanmaz çelik ızgaralar sayesinde cihaz veriminde yüzde 20 artış sağlıyoruz.

Seramik plakalı ısıtıcı tercih edilirken reflektör de önemli bir kriterdir. Çünkü reflektör, cihazlardan yayılan enerjinin havaya değil, mekândaki müşterilere doğru yönlendirilmesini sağlayarak hem konfor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

Seramik plakalı ısıtıcılarda seramik plakaların önüne yerleştirilen ve saydam seramikten üretilen camlar da karşıdan gelen rüzgâr akımlarını yüzde 100 kesiyor. Isındıkça saydamlığı artan cam sayesinde ışınım daha geniş alanlara yayılıyor.

Isıtıcılarda ki seramik plakalarının önüne yerleştirilen yüksek ısıya dayanıklı rüzgâr kalkanı da karşıdan gelen rüzgâr akımlarını büyük oranda yavaşlatarak, cihazın dış ortam şartlarından etkilenmesinin önüne geçiyor.

Cihazların her iki ucunda bulunan alev hissedici elektrotlar ise rüzgârlı ortamda yanmanın devamını sağlayarak ortamdaki konfor şartlarını koruyor. Bu nedenle işletmecilere, mekânlarındaki tasarrufun ve konfor şartlarının sürdürülebilir olması açısından bu tür donanımlara sahip ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz.

Yüzde 40’a varan enerji tasarrufu

Biz Çukurova Isı olarak Goldsun markalı elektrikli ve doğalgazlı ısıtıcılarımızda saymış olduğumuz bu donanımsal özelliklerin tamamını karşılayabiliyoruz. Böylece ısıtmada muadillerine göre yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Amortisman süresi: 1-3 yıl

İşletme giderlerinden elde edilen bu avantaj ile sistem 1-3 yıl kadar kısa sürede kendini amorti ediyor. İleri teknolojiye sahip ısıtma teknolojilerimiz ile cafe ve restoranlarda yüksek enerji tasarrufunun yanı sıra maksimum konfor sunarak, yüksek müşteri memnuniyeti sağlıyoruz” dedi.