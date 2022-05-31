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Büyümenin yüzde 47’si net ihracattan geldi

Türkiye ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yüzde 47’si net ihracattan geldi.

Ekonomi 31.05.2022, 11:36
Büyümenin yüzde 47’si net ihracattan geldi

Türkiye ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yüzde 47’si net ihracattan geldi.

Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 47’si) net ihracattan geldi.

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