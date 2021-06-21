BÜYÜKŞEHİRDEN KADIN BALIKÇILARA MÜJDE

Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan balıkçıların daha modern ve işlevsel bir yerde çalışması, barınması ve depolama yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu barınaklardan biri olan Perşembe Kovanlı Barınağı’nın da Büyükşehir Belediyesi tarafından iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bu iyileştirmelerin yanında bir süre önce Kovanlı Barınağı’nda balıkçılık yapan kadınların Başkan Güler’den soğuk ve sıcaktan korunmak, satışlarını daha kolay yapabilmek için talep ettikleri barınma ve satış alanları da kadın balıkçılara temin ediliyor.

“BARINMA VE SATIŞ NOKTALARI KADINLARIMIZ İLE BULUŞTURULUYOR”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Aytekin Başköy, “Kovanlı Barınağı’ndaki kadın balıkçılarımızın bir süre önce Başkanımız Hilmi Güler’den talep ettikleri barınma ve satış noktaları da kadınlarımız ile buluşturuluyor. Tüm bu çalışmalarımız balıkçılarımıza hayırlı olsun” dedi.

Daire Başkanı Başköy şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler il genelinde balıkçılarımızın daha modern şartlarda mesleklerini sürdürebilmeleri için çalışıyor. Bunlardan biri olan Perşembe Kovanlı Barınağı da günümüz şartlarına uygun olarak Başkanımızın talimatlarıyla iyileştiriliyor. Kovanlı Barınağı’ndaki kadın balıkçılarımızın bir süre önce Başkanımız Hilmi Güler’den talep ettikleri barınma ve satış noktaları da kadınlarımız ile buluşturuluyor. Tüm bu çalışmalarımız balıkçılarımıza hayırlı olsun. Bundan sonra Kovanlı kadın balıkçılarımız modern bir ortamda rahatlıkla mesleklerini yapabilecekler.”

ETÜT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi Perşembe ilçesi Kovanlı Balıkçı Barınağı’nı sil baştan düzenleyecek altyapı etüt çalışmaları tamamlayarak üstyapı uygulama proje çalışmalarına başladı. Böylelikle yakın zamanda Kovanlı Balıkçı Barınağı modern görüntüsüne kavuşacak.