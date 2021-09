Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve belediye iştirâki şirketler ile Hizmet-İş ve Özgüven-Sen sendikaları arasındaki toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. BİNTED bünyesinde görev yapan 6140 personeli ilgilendiren anlaşmayla Türkiye’nin en iyi sözleşmelerinden birini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, eşit işe eşit ücret verilmesi için seyyânen artışlar ve ücret eşitleme uygulaması yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BİNTED personeli ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üzerinden bir süredir kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan kasıtlı algılara, Türkiye’nin en iyi sözleşmelerinden birini hayata geçirerek cevap verdi. Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, BİNTED Genel Müdürlüğü, BURULAŞ Genel Müdürlüğü, Kültür AŞ şirketi ile HAK-İŞ Sendikasına bağlı Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası arasındaki 2021-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. İlgili sözleşme, Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şantiyesi alanındaki törenle imzalandı. Törene, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, Binted Genel Müdürü Nurcan Kırçova, Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz, çok sayıda belediye yöneticisi ve personel katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı alana alkışlar arasında giren Başkan Alinur Aktaş’a işçiler tarafından çiçek takdim edildi.

“Biz çok büyük bir aileyiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aylardır titizlikle yürütülen bir sürecin sonunda toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Bursa’nın her bir köşesinde yardıma ve hizmete ihtiyacı olan herkese Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yaz kış demeden emek verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, Binted, BURULAŞ ve Kültür AŞ şirketleriyle Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerini hem tarafların hem çalışanların memnuniyetiyle sonuçlandırdıklarını ifade etti. Bursa’nın Türkiye’nin 4. büyük şehri olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Yaptığımız her işte aldığımız teşekkürler aslında Bursa’nın hayırsever ve çalışanlarına yapılmaktadır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı beraber yapacağız. Bütünşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle hizmet alanımızın sınırları il sınırları olarak belirlendi. Şehre hizmet eden başta Hikmet Şahin ve Recep Altepe olmak üzere tüm yöneticilere de teşekkür ediyorum. Bu kervan ilelebet devam edecek. Yeter ki şehrin her bir köşesine hizmet götürmeyi dert edinen ve birlikte çalıştığı arkadaşlarını düşünen anlayış olsun. 21 Daire Başkanlığımıza bağlı 72 Şube Müdürlüğü’müzde ve bunlarla birlikte Besaş, Burulaş, Burfaş, Binted, Bursa Kültür AŞ, Burkent, Jeotermal AŞ, Tarım AŞ, ve BUSKİ şirket ve kuruluşlarımızda toplam 12.868 personelimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın en önemli kuruluşudur. Doğumdan ölüme kadar hizmet eden kuruluşuz. Biz çok büyük bir aileyiz” dedi.

“6140 çalışanı kapsıyor”

Akıllı şehircilikten gençlik ve spor hizmetlerine kadar 17 ilçenin tamamında birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Başkan Aktaş, Bursa’daki başarının canla başla çalışan Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm bireylerine ait olduğunu dile getirdi. Aralık 2017’de çıkan 696 sayılı KHK ile kamudaki taşeron işçiler kadroya, belediyelerdeki taşeron işçiler ise belediye şirketlerine alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu konuda Türkiye’de ilk adımı Bursa Büyükşehir Belediyesi attı. Taşerondan şirket kadrolarımıza geçen çalışanlarımızın hakları daha da iyileştirilerek güvence altına alınmış oldu. Bizler de azami gayret sarf ettik. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyemize bağlı 413 kadrolu çalışanımız, Buski Genel Müdürlüğümüze bağlı 185 kadrolu çalışanımız, iştiraklerimizden Binted bünyesinde hizmet veren, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapan 3310 çalışan, BUSKİ’ye bağlı olarak görev yapan 1900 çalışan olmak üzere 5210 çalışanımız, Burulaş’a bağlı 285 çalışanımız ve Kültür A.Ş.’ye bağlı 47 çalışanımız olmak üzere toplamda 6140 çalışanımızı kapsayan toplu iş sözleşmemize imza atıyoruz” dedi.

“İlk gün ne söylediysem şimdi de aynı şeyleri söylüyorum”

Toplu iş sözleşmesi sürecinde kasıtlı algı oluşturanlara cevap veren Başkan Alinur Aktaş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hesapta benim çalışma arkadaşlarımın hakkını savunmak için çıkıp konuşan bir milletvekili, ‘Aylardır sözleşme yapmadınız. İşçiler kayıpta’ dedi. Buradan kendisine söylüyorum. Promosyonlar ve 6 aylık farkların tamamı çalışanlarımızın hesabında. Bu hiçbir belediyenin tarihinde olmamıştır. Promosyon için herkese ortalama hesap yapılarak yatırıldı. Bu şehir için hep beraber çalışıyoruz. Herkesin aynı şekilde istifade etmesini sağladık. Sayı neyse bölünerek hesaplara geçirilmesi talimatını verdim. Paralar artık hesaplarda. Bizler ‘çalışanın alın teri kurumadan hak ettiğini ödeyeceksin’ anlayışında insanlarız. Maaşları gecikme yaşatmadan bugüne kadar ödedik. Aynı zamanda Bursa’nın her bir köşesine hizmet götürmekle mükellef bir kurumun başındayım. Ben ilk gün ne söylediysem şimdi de aynı şeyleri söylüyorum. Yarın da aynı şeyleri ifade edeceğim” diye konuştu.

“Yanımızdan geçmeleri mümkün değil”

Toplu iş sözleşmesinin detayları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, “Marketlere gidince yüksek fiyatlarla karşılaştığınızı biliyorum. Ben de ailem de marketten alışveriş yapıyor. Bizim evin de giderleri var. Bizler halden anlayan insanlarız. Birileri iftira atıyor. Bizler ilçe olarak değil, Binted ve Buski’nin 17 ilçede çalışan personeli için sözleşme yapıyoruz. Bizim eski anlaşmamız, Meclis’te konuyu gündeme getiren milletvekilinin ait olduğu partinin Bursa’daki en büyük belediyesindeki rakamından daha yüksek. Şimdi yanımızdan geçmeleri mümkün değil. Şimdi ben onları işçilerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Onları Bursa’ya şikayet ediyorum. Bir bizim maaşlara bakın, bir de kendi belediyelerinizdeki maaşlara bakın. Onlar partime, şahsıma ve Hak İş’e iftira atmaya çalıştı. Şuan ki farka, önümüzdeki yıl oluşacak farka, bir sonraki yıl oluşacak farka baksınlar. Onların işçi ve emekçi dostluğu sadece ağızlarında var. Kendi belediyelerindeki maaşları bilse o açıklamaları yapmaktan ar ederdi” dedi.

“En düşük ücret 5.117,00 TL’ye yükseltildi”

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, sözleşmenin 15 Mart 2021 tarihinden itibaren 36 ay süre ile yapıldığını hatırlattı. Çalışanların maaşlarını enflasyon karşısında ezdirmemek için 6’şar aylık dönemler halinde enflasyon oranında ücret artışı öngördüklerini anlatan Başkan Aktaş, “Son dönemde ücret artışı enflasyon + 1 refah puanı olarak uygulanacak. Maalesef farklı yıllardaki istihdamlardan dolayı çok ciddi maaş farkları var. Aynı işi yapan birimin 7 farklı maaşı var. Bunları düzeltme noktasında yüzde 78’lik başarı sağladık. Sözleşme ile ücret eşitsizliği yaşayan arkadaşlarımızın da mağduriyetini giderme noktasında önemli bir adım atmış olduk. Toplu iş sözleşmesi ile en düşük ücretli grubunda çalışan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi çalışanımızın net ücreti 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5.117,00 TL’ye yükseltildi. 6 aydır iftira atanlara duyurulur. Tüm farklar da hesaplara yatırıldı. İnşallah Rabbim mahcup etmeden süreci tamamlarız. 36 aylık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmemiz sonunda en düşük ücret grubunda görev yapan çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 61 oranında ücret artışı sağlanmış olacak. Ananınızın ak sütü gibi helal olsun. Nihayetinde emeğiniz ve alın teriniz var. Yıllık toplam 10 gün olan ikramiye ödemesi, her ay ücret ödemesi ile birlikte 5 yevmiye olmak üzere yıl boyunca toplam 60 gün ikramiyeye çıkararak tüm çalışanlarımıza ödeyeceğiz. İkinci dönem içerisinde ikramiyeler 70-75 gün olarak ödenirken, üçüncü dönem ise 80-85 güne çıkararak ödemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışanların hakları iyileştirildi

Sosyal ve sendikal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını belirten Başkan Aktaş, çocuk yardımı, yakacak yardımı, öğrenim yardımı, aile yardımında iyileştirmeler yapıldığını ifade etti. Hakların son dönemde yüzde 5 oranında arttırarak ödemeye devam edileceğini dile getiren Başkan Aktaş, “Doğum yapan kadın çalışanlarımızın ücretsiz izin hakları 12 aya yükseltildi. Hâlihazırda var olan silah ve direksiyon primlerinde, direksiyon primlerinde, silah tazminatında iyileştirmeler yapıldı. İlaveten kanalizasyon, su şebeke hattı, asfalt işleri, boya işleri, sayaç endeks işleri kapsamında görev yapan gruplar için günlük 10,50 TL yıpranma primi ve çağrı merkezi görevlisi çalışanlarımız için günlük 12,72 TL yıpranma primi ödemesi yapılacak. Ramazan ve Kurban bayramlarıyla alakalı yardımlarımız, son dönem yüzde 5 arttırmak kaydıyla revize edildi. Askerlik görevi için ayrılan, evlenen, birinci derece yakını vefat eden, tabi afetten zarar gören çalışanlarımız için belirli haklar son yıl yüzde 5 arttırmak kaydıyla yeniden düzenlendi. Bu düzenlemelerle beraber Bursa’daki belediyelerin yanımızdan geçmesi mümkün değil” dedi.

"Bursa bizden hizmet bekliyor”

Bursa’nın, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, yapılan çalışmanın Türkiye’ye örnek olduğunu ve hata yapmamaya azami dikkat ettiklerini söyledi. Çok güzel sözleşmeye imza attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Sadece Bursa için değil, bütün Türkiye için en iddiayı sözleşmelerden birisi gerçekleşti. Süreçte emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarımızdan kuvvetli bir söz istiyorum. Bursa bizden hizmet bekliyor. Canımızı dişimize takarak Bursa’nın her bir köşesine hizmet götüreceğiz. Yaptığınız her iş kıymetli ve değerli. Bizler insanların hayatına dokunuyoruz. Gönlünüzü, heyecanınızı, duanızı, emeğinizi eksik etmeyin. Bursa’ya ve çalışanlarımıza mahcup olmamak için bugünlere gelindi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin” diye konuştu.

“En iyi toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz”

Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasi, özgürlükler ve ülkenin geleceği için tarihi bir gün yaşandığını söyledi. Bundan 35 yıl önce Bursa’da başlattıkları mücadelenin bir çınar gibi dallanıp budaklandığını belirten Mahmut Arslan, yapılan son iş sözleşmesinin önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Bursa’da 5500’ün üzerindeki çalışanla en büyük toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını dile getiren Arslan, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın çabasını, gayretini, mücadelesini, Bursa için can siperane çalıştığını biliyorum. Toplu iş sözleşmesi de bunun göstergesidir. Uzun, yorucu ama aynı zamanda eğitici bir süreç yaşadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin esasını oluşturan çalışanların, her sokakta ve caddede emeği ve alın teri var. En iyi toplu iş sözleşmesinin yapılması için mücadele ettik. Bursa ve Ankara’da sorumluluk alanlar, toplu iş sözleşmesinin masada barış içerisinde sonuçlanması için büyük çaba gösterdi. Bugüne kadar belediyelerde imzaladığımız ve şirket işçileri için yapılmış en iyi toplu iş sözleşmesine imza atıyoruz. Toplu iş sözleşmesi milletimize hayırlı ve mübarek olsun. Bu sözleşme, iş güvencesiyle geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak. Bursa tarihi bir şehir. Bu şehrin hak ettiği yere ulaşması için hep birlikte canla başla çalışmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın vizyonuna ve çabalarına arkasında dik durarak destek olacağız. Süreçte sabır gösteren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sözleşmenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Hak İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, yeni dönemin ve yeni kazanımların tüm işçilere hayırlı olmasını, sözleşmenin mutluluk getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Mahmut Arslan, Başkan Aktaş’a adına dikilen fidanın sertifikasını takdim etti.