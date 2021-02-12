banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul depremi için tarih verdi
İstanbul depremi için tarih verdi
İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
İstanbul’da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
'Oryantal de yaparım, kariyer de!'
'Oryantal de yaparım, kariyer de!'
Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz
Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz

Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi çalışanı sevindirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ Personel A.Ş çalışanı 2 bin 300 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Yapılan bu bütün zamlarla birlikte sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun” dedi.

Ekonomi 12.02.2021, 15:00
2
Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi çalışanı sevindirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ Personel A.Ş çalışanı 2 bin 300 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde konuşan Başkan Ekrem Yüce, “Yapılan bu bütün zamlarla birlikte sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile sendika üyeleri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Büyükşehir Belediyesi SASAY ve SASKİ Personel A.Ş çalışanı 2 bin 300 kişinin maaşlarına yüzde 40’a varan zam yapılmış oldu. Taşerondan kadroya geçilmesinin ardından imzalanan ilk toplu sözleşmeye eğitim ve kıdem farklarının da eklenmesi çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bugün yaptığımız sözleşme merdivenin birinci basamağı

Toplu iş sözleşmesinde konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Aslan, “Toplu sözleşmesini imzalayacağımız şirketimizde çalışan arkadaşlarımız, 2017’den önce taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlardı, toplu sözleşmeleri, kıdem tazminatları, sendikaları yoktu. Ne kadar çalışacaklarına taşeron şirketler karar veriyordu bu sıkıntılara karşı Hak-İş 10 yıl bu mücadelesini verdi. Ve taşeron şirketlerimizde çalışan arkadaşlarımızın kamunun kadrolu işçileri olma yolunda büyük bir mücadele ortaya koydu. Bugün Sakarya Büyükşehir Belediyesinin şirketinde 2 bin 300 arkadaşımız belediyenin çalışanı olarak görevine devam ediyor. Bu çok önemli bir değişim. Sözleşme çok iyi düzenlemeler getiriyor, yeni haklar getiriyor. Bu şehri dünya ile rekabet edebilecek şehirlerin arasına sokabilme konusunda büyük bir sorumluluk alıyorsunuz, emekleriniz zayi olmayacaktır. Daha iyisini ve güzelini hak ettiğinizi biliyoruz, bunu da önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Bugün yaptığımız sözleşme merdivenin birinci basamağı. Bu şehri geleceğe taşımak, yarışan bir Sakarya oluşturmak konusunda elimizden gelen bütün sorumluluklarımızı, imkanlarımızı seferber ettik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız sözleşmeyi sadece bu şehre ait değil, Türkiye’ye örnek bir toplu sözleşme olarak kamuoyu ile paylaşmamız gerekiyor” dedi.

Sizin alın terinizi parayla ödeyemeyiz bu işin parasal karşılığı yoktur

Toplu iş sözleşmesinde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Malum güvenliğimizin kahramanları malum askerimiz ve devlet güçlerimiz 1 senedir gündemde olan pandemi münasebetiyle bir kahramanlar daha ortaya çıktı onlarda sağlık kahramanlarımız. Bizim içinde kahramanlarımız, olmazsa olmaz kahramanlarımız Sakarya için hizmet eden büyükşehir belediyesi için çalışan değerli kahramanlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız. Her iki taraf içinde hayırlı olabileceğini ümit ettiğimiz, yani sizin alın terinizi parayla ödeyemeyiz bu işin parasal karşılığı yoktur. Bir alın teri parayla bedelle ödenmez. Ama uygun şartlar diye bir şey var. Ben ona inanıyorum ki bu uygun şartları hazırladık ve öyle karşınıza geldik. Büyükşehir belediyemizde görev yapan bütün arkadaşlarımız gündüzünü gecesini bir birine katarak var gücüyle halkımıza hizmet etmeye devam ediyor. 21 ay oldu Sakarya’yı 21 aydır baştan aşağı yeniliyoruz bunu sizinle beraber yapıyoruz. Öncelikle bütün mesai arkadaşlarımıza özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi huzurlarınızda bir borç biliyorum” diye konuştu.

Belediyemiz mali durum çerçevesinde en hukuki şartlarını gerçekleştirdik

Çalışanlar için belediyenin mali durumuna göre hukuki şartlara uygun olarak değerlendirmeler yaptıklarını belirten Başkan Yüce, “Bildiğiniz gibi uzun süredir bu zamla ilgili görüşmeler sürüyor. Büyükşehir belediyemiz de işçi kardeşlerimizi mağdur etmeyecek bir yol bulmak için gerek sendika temsilcileri gerekse bizler yoğun bir şekilde mesai harcadığımızı söylemiştik. Her belediyenin mali durumu ve finansal yapısı farklıdır. Bu nedenle belediyelerin bir biriyle kıyaslanması çok doğru bir kıyas değildir. Özellikle belediye çalışanlarına sunulan özlük hakları belediyelerin mali yapısına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu oranda Sakarya Büyükşehir belediyesi olarak sözleşmede ön görülen hükümlerin ve belediyemiz mali durum çerçevesinde değerlendirilmesinin en hukuki şartlarını gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun

Yapılan toplu iş sözleşmesi sonrasında çalışanlara yüzde 40 oranında zam yapıldığını belirten Başkan Yüce, “Sözleşme sürecinin uzaması doğrultusunda Temmuz 2020’den itibaren geçerli olmak üzere bütün çalışanlarımızın ücretlerinde ileriye dönük 6 aylık süreç için yüzde 20 oranında bir zam gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere personelimizin günlük ücretlerine kıdem zammı ve eğitim durumuna göre bir zam daha gerçekleştirdik. Eğitime kıdem zammı, aynı işi yapan personellerimiz arasındaki eğitim ve kıdem farkının belli olması açısından bizim için önemli ve yapılması gereken bir zamdı. Yine sosyal haklarla yüzde 180’e kadar değişen oranda bir zam gerçekleştirmeyi kendimize bir görev bildik. 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere ikramiye ödemelerinin 10’dan yüzde 36 oranında artışını sağlamış olduk. Kimsenin mağdur olmamasını sağlamak için Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere tüm personelimizin ücret ve sosyal haklarında yüzde 5 daha artış gerçekleşmesinin talimatını verdim. Ayrıca şuan 10 olan daha sonra 26 olan ikramiye ödemelerinin 2022 yılında da 36 güne çıkarmış olduk. Yapılan bu bütün zamlarla birlikte sizlere yüzde 35 ile yüzde 40 arasında zam yapmış oluyoruz bu zam sizlere hayırlı olsun 2022 yılında ise tüm personellerimizin ücret ve sosyal haklarına bir yıllık enflasyon oranında tekrar zam olacaktır. Son görüşmelerde ise 6 aylık gecikmeyi de sizlere tek seferde vereceğiz. Ben hem zam oranlarının hem gecikme paralarının afiyetle, helalinden alın teri olarak hakkıyla yemeyi, hayırlısıyla harcamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16