Büyükşehir 790 kişiyi işe yerleştirdi
İSTİHDAM VE KARİYER MERKEZİ, İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA İSTİHDAM KÖPRÜSÜ OLUYOR. MERKEZ 14 AYDA ÖZEL SEKTÖR VE KAMU OLMAK ÜZERE TOPLAM 790 KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİ.
Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İstihdam ve Kariyer Merkezi, işçi ve işveren arasında istihdam köprüsü oluyor. Merkez 14 ayda özel sektör ve kamu olmak üzere toplam 790 kişiyi işe yerleştirdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla geçen yıl ağustos ayında kurulan Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşları özel sektördeki işverenlerle buluşturarak istihdam sorununa hızlı katkı sunuyor. Özel sektör firmalarının personel taleplerini aldıktan sonra kayıtlı başvurulardan yönlendirme yapan İstihdam ve Kariyer Merkezi yetkilileri, işe alım süresince takibini de gerçekleştiriyor. Olumsuz sonuç alınması halinde ise başvuru sahibi yeni bir işe yönlendiriliyor.
6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu
İstihdam ve Kariyer Merkezi’nde verilen rehberlik hizmetleri ile vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ’kişisel ve kurumsal eğitimler,’ ’özgeçmiş oluşturma’ gibi konularda da iş arayanların işgücü piyasası hakkında bilgilenmelerini sağlıyor. 14 ayda 790 kişiyi işe yerleştiren merkeze, bugüne kadar 6 bin 127 kişi iş başvurusunda bulundu. 700 firma ile görüşme sağlayan merkez, sadece Samsun merkezinde değil ilçelerde de iş arayanla işveren arasında köprü görevi yürütüyor.
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